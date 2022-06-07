Окупанти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району - Запорізька ОВА

Окупанти країни-терористки відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району, що в Запорізькій області.
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух наголошує, що такі дії можуть бути ротацією. Переміщення російських солдатів відбувається у напрямку Херсона.
Про це він повідоми в ефірі національного телемарафону.
За його словами, армія Російської Федерації не залишає спроби просунутись далі на сході Запорізької області. На лінії розмежування тривають активні бойові дії. Зіткнення відбуваються в Оріхові, Гуляйполі. Також від постійних обстрілів страждає Комишуваха та населені пункти поблизу.
"Бої на лінії зіткнення йдуть завжди з рзним ступенем інтенсивності. Зараз інтерсивність трохи впала. Але це нікого не вводить в оману", - наголосив Старух.
Крім цього, у Запорізькому регіоні продовжується зведення ліній захисту, що суттєво допомагає Збройним Силам України давати відсіч окупантам. Наразі створено багато фортифікаційних споруд на підступах до Запоріжжя.
Як повідомлялося, вранці 7 червня у Запорізькій області українські військові збили ракету російських окупантів.
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