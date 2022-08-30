Окупанти "віджали" фермерські господарства, зробили з них "колгоспи" і шантажують людей голодом

Росіяни на окупованих територіях відновили "колгоспи".
Працюватимуть там лише ті, хто отримають паспорти РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Як зазначається, через російську агресію жителі тимчасово окупованих територій півдня втратили роботу. А тому росіяни "віджали" у приватних підприємців фермерські господарства та створили там "колгоспи".
Щоб отримати роботу в "колгоспі", люди повинні отримати російські паспорти та віддати своїх дітей до місцевих шкіл.
"Тобто, фактично росіяни шантажують місцеве населення голодом й заганяють на роботу в поля, водночас розраховуючи завдяки цьому вирішити свої проблеми з темпами паспортизації та провалом “навчального процесу”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у районі Антонівського мосту зафіксована "бавовна".
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