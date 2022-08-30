Окупанти "віджали" фермерські господарства, зробили з них "колгоспи" і шантажують людей голодом

Працюватимуть там лише ті, хто отримають паспорти РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, через російську агресію жителі тимчасово окупованих територій півдня втратили роботу. А тому росіяни "віджали" у приватних підприємців фермерські господарства та створили там "колгоспи".

Щоб отримати роботу в "колгоспі", люди повинні отримати російські паспорти та віддати своїх дітей до місцевих шкіл.

"Тобто, фактично росіяни шантажують місцеве населення голодом й заганяють на роботу в поля, водночас розраховуючи завдяки цьому вирішити свої проблеми з темпами паспортизації та провалом “навчального процесу”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у районі Антонівського мосту зафіксована "бавовна".

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