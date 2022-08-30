Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти "віджали" фермерські господарства, зробили з них "колгоспи" і шантажують людей голодом

Дата публікації
Перегляди
228
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти "віджали" фермерські господарства, зробили з них "колгоспи" і шантажують людей голодом

Фото: Associated Press

Росіяни на окупованих територіях відновили "колгоспи".

Працюватимуть там лише ті, хто отримають паспорти РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Як зазначається, через російську агресію жителі тимчасово окупованих територій півдня втратили роботу. А тому росіяни "віджали" у приватних підприємців фермерські господарства та створили там "колгоспи". 

Щоб отримати роботу в "колгоспі", люди повинні отримати російські паспорти та віддати своїх дітей до місцевих шкіл. 

"Тобто, фактично росіяни шантажують місцеве населення голодом й заганяють на роботу в поля, водночас розраховуючи завдяки цьому вирішити свої проблеми з темпами паспортизації та провалом “навчального процесу”, - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у районі Антонівського мосту зафіксована "бавовна".

Читайте також:

Звільнення Херсона: на Антонівському мосту сталися три потужні вибухи

Звільнення Херсона: на Антонівському мосту сталися три потужні вибухи

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
228
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація