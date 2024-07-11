Окупанти відзвітували про "реконструкцію" парку "Веселка" в Маріуполі: містяни її не помітили (фото)

Підрядник відзвітував, що у парку "створили" садовий лабіринт, грот з мостиком, піший мозаїчний фонтан, дитяче містечко, а також облаштували територію.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники заявили, що провели "реконструкцію" парку "Веселка". Маріупольці стверджують, що ніяких змін у парку не побачили, а гроші, які виділили на оновлення, підрядники вкрали.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Все, про що окупанти "відзвітували", насправді було зроблено в українському Маріуполі, до повномасштабної війни.

Дитячий майданчик у Маріуполі Фото: Маріупольська міська рада

Маріупольці обурені, адже насправді окупанти нічого не зробили.

Дитячий майданчик у Маріуполі Фото: Маріупольська міська рада

“А що там зробили? Після війни нічого! Дітям навіть грати немає де!", "Найголовніше, що хтось гроші освоїв і не мало, і відзвітував що все прекрасно", - написали розлючені маріупольці.

Дитячий майданчик у Маріуполі Фото: Маріупольська міська рада

Окупанти намагаються присвоїти собі зроблене у вільному Маріуполі, коли парк "Веселка" отримав повне оновлення. Тоді були облаштовані сучасні дитячі майданчики, висаджені тисячі квітів, встановлені лавочки та облаштовано усю територію.

Дитячий майданчик у Маріуполі Фото: Маріупольська міська рада

"Загарбники зробили лише одне - усе зруйнували", - йдеться у повідомленні.

Раніше ТСН.ua повідомляв про масштабну ДТП у захопленому Маріуполі. Там російські військові протаранили цивільну автівку

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