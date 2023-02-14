Окупанти вигадали новий спосіб заселення росіянами ТОТ – пропонують пільги

Кремль вигадав новий спосіб заселення окупованих територій України росіянами, щоб змінити там демографічну ситуацію.

Російська влада намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) та планує надавати пільги при купівлі росіянами там житла.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти вирішили видавати пільгову іпотеку громадянам РФ при купівлі житла на захоплених землях. Реалізувати програму має фінансовий інститут розвитку в житловій сфері "Дом.рф", якому держава надаватиме субсидії, й той буде вже покривати різницю в іпотечних відсотках банкам", - йдеться у повідомленні.

Російські загарбники також змушують місцевих мешканців отримувати паспорт РФ, щоб стати учасником програми.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України

Активісти українського підпілля продовжують спротив російським загарбникам на окупованих територіях України. У Новій Каховці у повітря висадили автомобіль з чотирма окупантами – двоє загарбників загинули на місці.

Російські війська створили чатбот, щоб прихильники країни-агресорки РФ могли доносити на її противників, зокрема партизанів, в тимчасово окупованій Каховці, а загарбники таким чином хочуть отримати черговий привід для нових репресій проти громадян України.

Дітей з окупованої Луганщини хочуть вивезти на "курорти" Карелії. Так, голова законодавчих зборів російської Республіки Карелія відвідав окуповану частину Луганської області і запропонував "відпочинок" та "оздоровлення" місцевих дітей на "прекрасних курортах" у полярних широтах Російської Федерації.

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