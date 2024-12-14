Окупанти вигадали нову схему, щоб відбирати в українців житло

Загарбники на ТОТ відбиратимуть не тільки “безхозне” житло в українців.

Апетити окупантів щодо майна українців на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) тільки ростуть. І щоб “віджимати” нерухомість росіяни придумали нову схему.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У тимчасово окупованому Мелітополі кремлівські прихвостні вирішили “перерахувати” борги за комунальні послуги місцевих мешканців. І відлік пішов від початку приходу "руського міра" у місто попри обіцянки про списання несплат. У результаті в людей намалювалися захмарні суми, які вони не в силі оплатити. Відповідно, за борги росіяни накладатимуть арешти на помешкання та конфісковуватимуть їх на користь “молодой республікі”, – йдеться у повідомленні.

Втім, не тільки нерухомість у великих містах на ТОТ України стала ласим шматком для окупантів. Нещодавно у тимчасово окупованій Горлівці стало відомо про те, що на проспекті Перемоги декілька будівель визнано “безхозними”.

Центр національного спротиву наголошує, що всі правові документи, видані Росією, не мають юридичної сили, а власники житла станом на 24 лютого 2022 року зберігають свої права на майно, незважаючи на документи, що їх можуть видати окупанти.

"Також закликаємо повідомляти про колаборантів через наш чат-бот щоб жоден з них не залишився без покарання", – йдеться у повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, окупанти розпочали на тимчасово захоплених територіях України підготовку до так званих "виборів". Місцеві колаборанти отримали вказівку "організувати" дев’ять так званих "одномандатних виборчих округів" на ТОТ.

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