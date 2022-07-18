Окупанти виходять з оперативної паузи і починають атаки на Донбасі — ISW

Не маючи нових територіальних здобутків, війська РФ затягують війну в Україні для відновлення і поповнення сил.

Збройни сили РФ продовжують повернення з оперативної паузи і провели обмежені наземні атаки в Донецькій області 17 липня.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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У ISW наголошують, що кінець російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних штурмів за кількома напрямками, попри публічний наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Як зазначають аналітики, Міністерство оборони Росії 17 липня, зокрема, не заявило про нові територіальні досягнення в Україні.

Проте ISW прогнозує, що кінець оперативної паузи буде характеризуватися коливанням і ступеневим відновленням наземних наступальних дій.

Раніше експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявив, що Путін уже підрахував, коли може завершити бойові дії на території України.

"У мене є припущення, що Путін має дедлайн щодо ведення цієї війни проти Україіни. Це не вкладається в логічні пояснення. Навіщо відкладати на вересень місяць ці "референдуми", коли можна було б помахати прапорами і зробити це зараз. Однак росіяни "тягнуть гуму", – сказав він.

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