Окупанти виклали звіряче відео кастрації українського бійця: все, що відомо про жахливий злочин РФ

ТСН.ua зібрав все, що відомо про цей факт нечуваної нелюдської жорстокості загарбників

Російські пропагандисти виклали в соцмережах відео звірячого катування українського військовополоненого.

Відео з'явилося в одному з російських Telegram-каналів, де часто публікують медіафайли з українськими військовими, які були вбиті чи потрапили у полон до окупантів. На опублікованих кадрах окупант відрізає геніталії українському воїну канцелярським ножем.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про цей факт нечуваної нелюдської жорстокості загарбників.

Що відомо про жертву нелюдів

Особу військовополеного, над яким знущалися російські нелюди, поки невідома. Військовий журналіст ТСН Андрій Цаплієнко повідомив, що закатованого чоловіка застрелили. Він оприлюднив фото тіла, яке тягнуть мотузками.

"Кастрованого канцелярським ножем українського полоненого російські садисти застрелили та тягли по землі, прив'язавши до ніг мотузки", – написав він.

Хто ці кати?