Окупанти виклали звіряче відео кастрації українського бійця: все, що відомо про жахливий злочин РФ

ТСН.ua зібрав все, що відомо про цей факт нечуваної нелюдської жорстокості загарбників
Російські пропагандисти виклали в соцмережах відео звірячого катування українського військовополоненого.
Відео з'явилося в одному з російських Telegram-каналів, де часто публікують медіафайли з українськими військовими, які були вбиті чи потрапили у полон до окупантів. На опублікованих кадрах окупант відрізає геніталії українському воїну канцелярським ножем.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про цей факт нечуваної нелюдської жорстокості загарбників.
Що відомо про жертву нелюдів
Особу військовополеного, над яким знущалися російські нелюди, поки невідома. Військовий журналіст ТСН Андрій Цаплієнко повідомив, що закатованого чоловіка застрелили. Він оприлюднив фото тіла, яке тягнуть мотузками.
"Кастрованого канцелярським ножем українського полоненого російські садисти застрелили та тягли по землі, прив'язавши до ніг мотузки", – написав він.
Хто ці кати?
Радник голови МВС України Антон Геращенко усвоєму Telegram-каналі опублікував особисті дані російського армійця, який кастрував українського військового, та залишив посилання на його соцмережі.
Відповідно до його даних, кат - уродженець російської Калмикії. Звати його Віталій Арошанов, 1983 р.н.
Відео з нелюдом почали з'являтися у Мережі. Як виявилося, кат уже потрапляв у кадри пропагандистських ЗМІ.
Злили відео де українському військовому в полоні відрізають канцелярським ножем яйца— Your Kotek Gganbu (@justkotekmeme) July 28, 2022
Ріже ось цей ліворуч в чорній шляпі
Може хтось знає що це за сюжет, треба знайти pic.twitter.com/1ygnaO4x8k
This is russian military news and we see him again pic.twitter.com/ur0PR60gly— Your Kotek Gganbu (@justkotekmeme) July 28, 2022
Реакція України: "кожного дістанемо"
Україна дістане всіх російських окупантів, які причетні до тортур українських полонених.
Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Російські пропагандисти із захватом показали, як група ru-нелюдів нівечила полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія – країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", – запевнив Подоляк.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до Генпрокуратури щодо відеозапису тортур окупантами полоненого військового ЗСУ.
Про це він сказав у коментарі УП.
Також готуються повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного Червоного Хреста.
Омбудсмен пообіцяв докласти максимум зусиль для допомоги розслідуванню, а також протидії подібним злочинам у майбутньому.
Тим час Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо відео з катуванням українського військовополоненого.
Реакція Заходу: "дайте Україні зброю"
Старший радник Конгресу США Пол Массаро назвав катування росіянами "безмежним злом". Він закликав надати Україні все необхідне озброєння, щоб покласти край російським злочинам.
“Варварство і розпуста російських загарбників обурливі. Кастрація, вбивство, зґвалтування, вбивство дітей, зрівнювання міст із землею. Безмежне зло. ATACMS для України. І сучасні бойові танки. Віддайте їм все. Все, що їм потрібно, щоб покласти край цьому злочину проти людства”, – написав Массаро.
Відео з тортурами українського бійця потрапило на західний ресурс Reddit. Користувачі в коментарях пишуть, що РФ — країна-терорист і порівнюють росіян з бойовиками "ІДІЛ", які також публікували відео катувань та страти людей.
Кореспондент британського видання The Times Максим Такер також прокоментував відео з кастрацією воїна ЗСУ росіянами. За його словами, відео зі знущанням з українця – справжнє, що підтвердив журналіст Bellingcat Арік Толер.
“Жахливе відео, на якому російський солдат каструє українського військовополоненого, справжнє. Той самий солдат з’явився на російському телевізійному ролику (з тим самим капелюхом і браслетом), і не було жодних доказів того, що відео підроблене, сказав він мені”, – написав він.
A horrifying video of this Russian soldier castrating a Ukrainian PoW is genuine, Bellingcat’s @AricToler has said. The same soldier appeared on a Russian TV clip (with same hat and bracelet) and there was no evidence the video had been manipulated, he told me. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/vWkIa6Vnru— Maxim Tucker (@MaxRTucker) July 28, 2022
Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.
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