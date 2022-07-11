Окупанти викопують тіла вбитих людей і вивозять з міста: яка ситуація в Маріуполі 11 липня

В окупованому Маріуполі росіяни викопують тіла вбитих людей у дворах багатоповерхівок і вивозять їх до братських могил. Після протестів місцевих мешканців загарбники намагалися "дати воду" в місті, але вона просто потекла вулицями.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 10 липня.

Окупанти хочуть стратити двох полонених "азовців" - ЗМІ

Російські пропагандисти пишуть, що бойовики хочуть стратити бійця Миколу з позивним "Фрост" (прізвище наразі невідоме) та Костянтина Нікітенка (позивний "Фокс") з полку "Азов" . Окупанти вивезли полонених зі своєї колонії у невідомому напрямку. Вони повідомляють різні версії – одні пишуть, що "азовців" засудили 9 липня, інші – що судилище ще має відбутися.

Росіяни у Маріуполі після протестів людей безуспішно намагалися "дати воду": вона потекла вулицями

В окупованому Маріуполі росіяни замість заміни кілометрів пошкоджених труб встановили тисячі хомутів. А вода з’явилась не у кранах людей, а потекла вулицями знищеного міста.

"У відповідь на бунти Волонтерівки (масив в Маріуполі. - Ред.) та резонансу щодо відключення водопостачання вчора окупанти "дали воду". Навіть на Лівобережжі. Ну, як дали. Вода на вулицях з’явилась, в кранах - ні. З огляду на якість "ремонту" - не сюрприз. Фонтани та річки замість напору в кранах", - зазначив радник міського голови Петро Андрющенко.

Окупанти у Маріуполі викопують тіла вбитих людей у дворах багатоповерхівок і вивозять їх до братських могил

Російські загарбники вивозять тіла людей до селища під Маріуполем, де скидають до братської могили. Тіла окупанти викопують, поміщають в пластикові пакети і автівкою "Груз 200" вивозять просто до Старого Крима (селище біля Маріуполя). Там вже навалом кидають до братської могили.

"Тим часом слідчі (чи просто військові) допитують мешканців щодо подробиць гибелі. У підсумку за "прозорим натяком" людини з автоматом, всіх вбила "українська армія". Фабрикування фейкових доказів на марші. Одне питання - нащо? Щоб безглуздим росіянам довести що вони не вбивці?" - розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

Росіяни везуть техніку з Маріуполя в бік лінії фронту

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Російські війська виводять техніку з Маріуполя в бік лінії фронту. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, 9 липня ворожа техніка вирушила в бік Бердянська. Ще частину військової техніки з місць зберігання в Маріуполі додано до колони.

"Вчора після 13:00 велика колона техніки з позначкою V та 5 автобусів з військовими, що напередодні в'їхали в Маріуполь, вирушили в бік м. Бердянськ", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, У Маріуполі місцеві жителі, які залишилися у місті, через брак їжі та повну недоступність овочів та фруктів перейшли до натурального господарства. Тепер у дворах багатоквартирних будинків – городи, поруч з могилами загиблих цивільних. Крім того, у місті триває знесення будинків.

Місто-могила: у Маріуполі поховали щонайменше 20 тисяч загиблих людей

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