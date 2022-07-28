Окупанти використали форму ЗСУ з білими пов’язками під час штурму в районі Пісків – Генштаб ЗСУ

Російські війська 28 липня на Авдіївському напрямку відновили штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії.

Проте окупанти успіху там не зазнали і змушені були відійти.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні.

Порушуючи звичаї війни та задля введення в оману, під час штурму в районі Пісків російські загарбники використовували польову форму Збройних сил України з білими пов’язками на руках та ногах.

Окрім того, ворог обстрілював позиції українських військ у районах Олександрополя, Новобахмутівки, Веселого, Авдіївки, Опитного, Мемрика, Карлівки, Нетайлового, Пісків, Невельського та Красногорівки.

Біля Авдіївки окупанти завдали авіаудару.

Нагадаємо, на думку екскомандувача військ США в Європі Бена Годжеса, ЗСУ зможуть відкинути окупантів на так звану лінію 23 лютого до кінця 2022 року, але для цього є умова.

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