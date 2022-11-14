У Держприкордонслужбі повідомили, що декілька таких гранат загарбники скинули з дрона на військових ЗСУ на Донеччині.
Окупанти використали на Донбасі заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51".
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зокрема, кілька таких гранат з дрона російські окупанти скинули на українських захисників на Донеччині. Одна з них не розірвалася.
"Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту", - зазначили в ДПСУ.
Проте, як наголошують прикордонники, навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу.
Нагадаємо, військовий експерт повідомив, де можливий прорив ЗСУ.
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