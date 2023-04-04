Окупанти використали нову тактику під час нічної атаки на Одещину: Гуменюк розповіла про небезпеку

Раніше противник використовував до 14 "Шахедів", цього разу застосував за один раз 17.

У ніч проти 4 квітня Росія атакувала південь дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136 ". Це була масова атака, під час якої ворог використав нову тактику - окупанти випустили БлЛА зі східного узбережжя Азовського моря на досить низькій висоті, щоб наші ППО їх не бачили.

Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі одного із телеканалів.

За її словами, раніше противник використовував до 14 "Шахедів", цього разу застосував за один раз 17. Їх окупанти спрямовували на північний та північно-східний напрямки, оминаючи південь.

"Цього разу вони використовували нову тактику, намагаючись оминути нашу ППО. Зокрема, спрямували "Шахеди" зі східного узбережжя Азовського моря і на досить низькій висоті. Це для того, щоб вони були максимально непомітні на підходах. Тому й повітряна тривога була оголошена вже під час роботи ППО", – пояснила вона.

Нічний удар безпілотників по Одесі: що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня росіяни атакували ворожими безпілотниками Одесу та область. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Ймовірно, запмускали з району східного узбережжя Азовського моря.

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко вважає, що ця атака на Одеську область була одним із наймасовіших нальотів безпілотників від початку війни.

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