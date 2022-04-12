Окупанти використовують дітей як шпигунів та коригувальників вогню - Денісова

СБУ повідомила, що в обох випадках неповнолітні не встигли передати інформацію ворогу.

Окупанти використовують дітей як шпигунів та коригувальників вогню.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"У Харкові рашисти через Telegram намагалися завербувати неповнолітнього, щоб хлопець за грошову винагороду надавав інформацію про позиції ЗСУ на території міста", - написала вона.

За даними Денісовой, на Луганщині двоє військових РФ особисто запропонували 16-ти річній дитині кошти за інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Вони запевнили хлопця, що йому нічого не буде через те, що він неповнолітній.

Служба безпеки України повідомила, що в обох випадках неповнолітні не встигли передати інформацію окупантам.

Омбудсманка наголосила, що вказані дії є грубим порушенням статті 4 Факультативного протоколу до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, якою встановлено заборону вербувати або використовувати у військових діях осіб, які не досягли 18-річного віку.

"Діти мають розглядатись як постраждалі, незалежно від сторони, якою дітей було завербовано або іншим чином втягнуто у воєнні дії. Прошу Генерального прокурора забезпечити повне та об’єктивне розслідування за фактами незаконного втягнення дітей у воєнні дії", - написала вона.

Денісова також звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушень РФ прав дитини в Україні.

Нагадаємо, у Бучі окупанти зґвалтували 11-річного хлопчика на очах у мами. Нелюди прив’язали жінку до стільця, щоб вона дивилася.

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