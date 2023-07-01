Окупанти використовують мобільні крематорії для приховування значних втрат - Генштаб

Кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку.

Російські окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою. Для цього активно використовують мобільні крематорії.

Про це повідомляє Генштаб Міноборони України у вечірньому зведенні 1 липня.

"Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту. На даний час там кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу", - йдеться у зведенні.

У Генштабі зазначити, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують вбивати один-одного на полі бою: на Херсонщині 10 російських військових підірвалися на мінах, встановлених попередньою ротацією.