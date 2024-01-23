Окупанти використовують погодні умови: Гуменюк про складну ситуацію на півдні та бої

Ситуація на півдні України залишається дуже напруженою. Ворог намагається компенсувати тиск з застосуванням артилерії, авіації і безпілотних літальних апаратів різних модифікацій від ударних до тих, які переносять осколкові боєприпаси.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вони намагаються компенсувати ті втрати часу, які були у них через погодні умови. Зараз використовуючи таке віконце погодних можливостей, ворог активізував використання безпілотників. Понад 30 зафіксовано, це FPV-дрони і дрони, які скидали осколкові боєприпаси. Є активізація в бік Очаківського району. Ворог намагається тиснути за допомогою дронів та покривати територію артилерією. Ворог намагається тримати на високому рівні інтенсивності удари артилерією, доводячи їх до позначки 100. Зараз це їм робити складніше, тому що минулої доби наша контрбатарейна робота була досить результативною. Знищено установку "Град", сім гармат, дві САУ та 11 одиниць автобронетанкової техніки", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, ситуація на лівому березі Херсонщини теж непроста. Адже погодні умови впливають не тільки на ворога, а і на ЗСУ.

"Доводиться утримувати позиції у складних умовах. Доводиться у непростих умовах під тиском ворожих атак продовжувати роботи по розширенню плацдарму. Минулої доби інтенсивність ворожих атак трошки знизилася. Лише до однієї атаки вони вдалися. Отримали відсіч і повернулися на свої позиції", - резюмувала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії під ранок 23 січня масовано випустила ракети зі стратегічної авіації. Вибухи пролунали у Павлограді на Дніпропетровщині, Києві та Харкові. ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про наслідки та жертв атаки (фото).

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