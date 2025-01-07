Окупанти використовують "повзучу тактику": як змінилась ситуація на Курахівському напрямку

Окупантам вкрай рідко вдається прорвати українську оборону, але ресурсів для продовження штурмів їм наразі вистачає.

Останніми тижнями російські окупанти ведуть активні наступальні дії на Курахівському напрямку в Донецькій області. Вони намагаються вибити українських захисників з їх позицій з використанням тактики малих штурмових груп.

Про це розповів пресофіцер 79 десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ Орест Дрималовський в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За словами військового, місяць-півтора тому ворог регулярно використовував для наступу бронетехніку, але зараз росіяни здебільшого кидають у штурми лише піхоту.

"Окупанти використовують "повзучу тактику". Вони намагаються просуватися дрібними групами до семи осіб, аби непомітно дістатись наших передових позицій. Ці групи намагаються обходити мінні поля, але прорвати нашу оборону вдається вкрай рідко. Щоб дістатися переднього краю, їм доводиться мати одразу декілька життів", — розповів Дрималовський.

Він додав, що угруповання російських окупаційних військ на Курахівському напрямку є одним з найбільших, а його підрозділи постійно поповнюються новими мобілізованими. Тому поки що тут росіяни мають достатньо живої сили для продовження штурмів та зберігають високу наступальну інтенсивність.

"Зараз на Курахівському напрямку знаходиться одне з найбільших угруповань на всій лінії фронту. Російські підрозділи складаються в основному з мобілізованих, які проходять двотижневу підготовку і відправляються у бій. Також окупанти підтримують високий темп ротацій для того, щоб постійно атакувати. Однак більшість цих підрозділів швидко втрачають боєздатність, і вони змушені вводити додаткові резерви", — пояснив представник пресслужби 79 бригади.

Нагадаємо, за словами військового експерта Сергія Грабського, українські Сили оборони залишаються в адміністративних межах міста Курахове. Але населений пункт здебільшого перебуває під контролем російських військ.

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