Окупанти використовують проти України новий безпілотник: що про нього відомо

Безпілотник може автономно ідентифікувати цілі. Вперше його випустили по Україні 21 жовтня.

Росіяни почали використовувати під час атак по Україні новий безпілотник-камікадзе "Изделие-53".

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Цей безпілотник має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару. "Іздилие-53" поки що широко не використовують, але російські військові вже випробовують безпілотники для масових синхронізованих ройових ударів", - сказано в звіті експертів.

Корисне навантаження безпілотників становить 3-5 кг. Цього не достатньо для значного пошкодження важливих військових цілей.

Раніше повідомлялося, що більшість російських оборонних виробництв після 24 лютого 2022 року потрапила під західні санкції, але підрядники підприємств, що випускають "Кинджал", уникають європейських санкцій. Це дозволяє їм імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн Європейського Союзу.

Українська розвідка повідомила, що Росія наростила виробництво ракет "Калібр" та Х-101 у 3-4 рази, а також удосконалила застосування ракетного озброєння і безпілотних літальних апаратів.

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