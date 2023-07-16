Окупанти використовують символіку Червоного Хреста на військовій техніці – фото

Солдати загарбницької армії Росії продовжують використовувати символіку Червоного Хреста на військовій техніці та гвинтокрилах.

Про це пише український військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, який напередодні опублікував відео з гвинтокрилом РФ Мі-8МТВ-5-1. На ньому був знак Червоного Хреста, при цьому там був повний бойовий обвіс.

Окупанти використовують символіку Червоного Хреста на військовій техніці.

Окупанти використовують символіку Червоного Хреста на військовій техніці.

Окупанти використовують символіку Червоного Хреста на військовій техніці.

Він зазначив, що це вже не вперше, коли окупанти прикриваються Червоним Хрестом для виконання бойових завдань. Так, у березні 2022 року пропагандист і військовий злочинець Олександр Коц злив таке використання символів Червоного хреста.

"Це лише ще одне підтвердження рівня тієї підлості, з якою нам доводиться боротися. Але, що найсумніше, сама організація Червоного Хреста жодного разу не обурилася тим фактом, що російські війська застосовують цей символ, м'яко кажучи, не за призначенням. Хоча, МКЧХ це ще та клоака", - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, ДПСУ фіксує переміщення окремих підрозділів російського угруповання найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі.

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