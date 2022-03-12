Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу: відео

Контроль над управлінням атомної електростанції намагаються перебрати представники “Росатому”.

Керівник Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін заявив, що на Запорізьку АЕС, яку захопили російські окупанти, з'являлися представники "Росатому" та намагалися перебрати керівництво станцією.

Про це він повідомив у п'ятницю, 11 березня, в ефірі загальнонаціонального телемарафону "UA разом", який транслюється, зокрема, на 1+1.

"Сьогодні прибули представники так званої цивільно-військової адміністрації, які не назвали своїх імен, але сказали, що вони всім тут зараз управляють, що це територія Росії, і що станція належить до сфери управління "Росатому". Це нісенітниця просто, але вони це заявляють”, – повідомив Котін.

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Також він повідомив, що на ЗАЕС продовжує перебувати близько 500 російських солдатів з автоматами та близько 50 одиниць техніки безпосередньо на майданчику. Персонал перебуває у дуже важкому психологічному стані.

У Telegram-каналі “Енергоатому” опублікували відео, на якому видно військову техніку окупантів безпосередньо на території АЕС.

“Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. Кілька зразків військової техніки на майданчику станції”, - йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар досі перебувають під контролем військових формувань РФ.

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