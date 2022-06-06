Окупанти викрадають місцевих та мародерять: мер Енергодара розповів про ситуацію в місті

Вже три місяці місто Енергодар перебуває під російською окупацією.
Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що відбувається в окупованому місті.
За словами Орлова, російські окупанти посилили чинити на містян як фізичний, так і психологічний тиск. Разом з тим в Енергодарі почастішали випадки викрадення місцевих. Російські окупанти можуть утримувати містян тижнями.
"У підвали кидають не тільки активістів, атовців і тих, хто чинив спротив на блокпосту під час захоплення Енергодара. Зараз логіку викрадень взагалі неможливо прослідкувати, бо її немає. До неволі потрапляють пересічні громадяни", - розповів Орлов.
Також у місті почастішали випадки мародерства. За словами мера, окупанти вриваються до порожніх квартир та крадуть всі цінні речі.
Окрім цього, російські військові блокують в Енергодарі Інтернет-зв’язок. Через це містяни майже не можуть купити продукти, адже не працює безготівкова оплата.
"Готівки у мешканців Енергодара майже немає. Відсоток за те, щоб зняти кошти, знову зріс. Пропозиції такі є, але попит в рази більший. І перевагу надають тим, хто намагається перевести у готівку значні суми", - розповів Орлов.
Окупанти вже почали вводити у місті рублі. У магазинах вже з’явилися подвійні цінники. Також до Енергодара привозять російські ліки. Утім, місцеві не поспішають їх купувати, адже вони зберігаються неналежним чином.
"На тлі всього, що відбувалося три місяці і продовжує відбуватися далі, рівень підтримки РФ навіть серед тих громадян, які раніше виявляли нейтральну позицію, стрімко падає. Кадрові проблеми окупантів також не вирішені, а тільки посилюються", - додав Орлов.
Нагадаємо, окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. На АЕС в Енергодарі перебуває близько 500 окупантів та є вибухівка.
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