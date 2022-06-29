Окупанти викрадають руду з шахти захопленого Запорізького комбінату - голова ОВА

На Запорізькому залізорудному комбінаті, який перебуває під контролем загарбників, російські військові намагаються вивезти з шахти руду.

Росіяни намагаються вивезти руду з Запорізького комбінату.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у медіацентрі "Україна – Укрінформ".

"Окупанти намагаються поки що вивезти ту руду, яка на поверхню була піднята та є всередині шахти. Система відкачування води працює, але є загроза того, що вона може вийти з ладу", - сказав він.

За його словами, наразі є проблеми з доступом на територію підприємства, яке повністю під контролем загарбників.

Нагадаємо, що через обстріли російських окупантів пошкоджено магістральний газопровід у селі Мирне Пологівського району у Запорізької області.