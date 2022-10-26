Окупанти викрадають українських дітей, аби змусити їхніх батьків виїхати до РФ

Від початку війни росіяни викрали майже 9 тис. українських дітей.

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти депортували з України 8732 дітей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Українські діти фактично зараз є заручниками окупантів. За допомогою яких росіяни хочуть вивезти до РФ батьків дітей, тобто депортувати місцевих.

Українських дітей також використовують у пропаганді для росіян, розповідаючи про "порятунок дітей від нацистів".

"Від жовтня російська окупаційна влада перенесла канікули у школах Херсонської області й почала вивозити українських дітей на "оздоровлення" до раніше окупованого Криму. Ідеться про 1200 вивезених школярів з однієї області. Також інформація про вивезення дітей надходить з Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Пізніше батьків поставили перед фактом, що діти "затримуються на відпочинок на невизначений термін", й наказали передати теплі речі. Також дітей протиправно відправили до місцевих російських шкіл для подальшої русифікації.

Впродовж жовтня росіяни також вивозять дітей з окупованих територій Донецької і Луганської областей до Росії. Раніше аналогічні дії окупанти вчиняли у Маріуполі, Бучі, Ірпені, Ізюмі, Куп’янську та інших населених пунктах.

"При цьому дітей іноді вивозять у віддалені регіони Росії, щоб ускладнити їхнє повернення додому. Зокрема дітей вивозять до Владивостока і Тюмені. Дітей-сиріт потім передають під опіку, з подальшим можливим усиновлення. Усі ці факти та дані документують українські правоохоронці", - повідомляє Центр національного спротиву.

Нагадаємо, від 24 лютого окупанти вбили в Україні 430 дітей, понад 820 поранено.

Ці цифри неостаточні, оскільки неможливо встановити злочини у зонах активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Російський пропагандист Антон Красовський заявив, що треба знищувати українських дітей, які у 80-ті роки були проти окупації України.

За інформацією мера Енергодара, росіяни утримують українських дітей в Краснодарському краю.

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