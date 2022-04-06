Окупанти викрадають з Мелітополя комбайни: сільгосптехніку запеленгували в Криму та у Чечні

Окупанти викрадають з Мелітополя комбайни: сільгосптехніку запеленгували в Криму та у Чечні

Місцевому підприємству “Агротек-Інвест” завдано збитків на 1,5 млн євро.

З території підприємства “Агротек-Інвест” у місті Мелітополі російські окупанти викрали сільськогосподарську техніку та фірмові мастила до неї. Загальні збитки, завдані агрофірмі, склали вже 1,5 млн євро.

Про це повідомили на сайті "Агропортал" з посиланням на пресреліз підприємства.

Здобиччю окупантів стала партія нової техніки - комбайн John Deere s760 із жаткою та 2 сівалки Vaderstad Tempo, загальна вартість яких становить 520 тисяч євро. Як йдеться у пресрелізі, упродовж 4-5 квітня цю техніку, а також 20 тонн фірмового мастила, було викрадено та вивезено з майданчика “Агротек-Інвест” у Мелітополі у напрямку Росії.

Раніше із підприємства уже викрали 4 одиниці техніки, яку було вивезено до Чечні.

“Загальний збиток компанії від крадіжки вже нараховує понад 1,5 млн євро”, — зазначають у агрофірмі.

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров зауважив, що майно мелітопольських підприємств, яке розграбували російські окупанти, виявили на територіях окупованого Криму та Чечні.

“Окупанти продовжують масово грабувати підприємства. На днях розграбували магазини сільськогосподарської техніки “Техноторг” та “Агротек-Інвест” на суму більше 1,5 мільйонів євро. За даними GPS-навігаторів, більшість техніки перебуває на території Криму, але певна частина вже на території Чечні”, – написав він.

Також Федоров додав, що окупанти викрадають місцевих підприємців з метою мародерства – грабують їхнє майно і забирають гроші.

“По Мелітополю їздять озброєні люди, які погрожують мешканцям”, - додав міський голова.

Нагадаємо, У Мелітополі російські окупанти відбирають у місцевого населення українську гуманітарну допомогу, яка прибуває із Запоріжжя.

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