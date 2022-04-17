Окупанти викрали 16-річного сина голови Запорізької райдержадміністрації – відео

Олег Буряк звернувся з проханням допомогти знайти сина.

У Запоріжжі російські окупанти викрали сина голови Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка.

Про це політик повідомив у відеозверненні, яке оприлюднили в Telegram-каналі "Демократична сокира". Буряк розповів, що 16-річного юнака забрали вороги на блокпості у Василівці. Владислав був в автоколоні, яка рухалася з Мелітополя до Запоріжжя.

"Де мій син зараз, я не знаю. Я звертаюся до європейських спільнот та усього людства – допоможіть мені, будь ласка. Нехай весь світ знає про те, що росіяни тут в Україні крадуть дітей. Допоможіть моїй дитині повернутися додому якомога швидше. Мені потрібна ваша допомога. Якщо багато людей вимагатимуть звільнити мого сина, мого Влада, то це обов'язково станеться", – звернувся Олег Буряк.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області окупанти викрадають людей. Загарбники також крадуть техніку.

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