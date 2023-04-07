Окупанти викрали чотирьох працівників Запорізької АЕС

Російські загарбники ввечері, 6 квітня, в Енергодарі викрали чотирьох працівників Запорізької АЕС.

Про це інформує Енергоатом в Телеграмі.

Зазначається, що окупанти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції.

"Відомо, що атомників вивезли в невідомому напрямку і наразі місце їхнього перебування залишається невідомим. Зазначається, що всі четверо вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС, адже підписали контракти з фейковою АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», - йдеться у повідомленні.

Додамо, що серед затриманих, зокрема, був і заступник «начальника» служби Марк Волков, котрий всіляко сприяв незаконній діяльності загарбників.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що нещодавній візит Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС лише підтвердив неефективність та недієздатність МАГАТЕ.

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