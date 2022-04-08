Віктор Дудка є депутатом фракції "Слуга народу".

Російські окупанти викрали депутата Запорізької обласної ради Віктора Дудку.

Про це повідомила голова облради Олена Жук.

"6 квітня, у селищі Михайлівка Запорізької області російські окупанти викрали депутата обласної ради Віктора Дудку. Про це повідомила його дружина, інформацію підтвердила також його дочка. Наразі місцеперебування Віктора Івановича невідомо", - зазначила вона.

Вона також уточнила, що Дудка є депутатом фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, у Херсонській області окупанти викрали старосту села, який роздавав хліб.

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