Окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС

Російські загарбники почали викрадати персонал серед ключових керівних атомної станції.
Російські солдати 17 липня викрали Ігоря Квашніна, начальника служби охорони навколишнього середовища тимчасово захопленої Запорізької атомної станції в Енергодарі.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
Окупанти продовжують дестабілізувати ситуацію на ЗАЕС і вдаються до нових методів терору. Вони почали викрадати персонал з ключових керівних позицій ЗАЕС.
"Загарбники захопили і вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігоря Квашніна. На даний момент його місце знаходження неможливо встановити", - йдеться у повідомленні.
"Енергоатом" наголосив, що служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто відсутність забруднення будь якими речовинами, включаючи радіоактивні.
Нагадаємо, росіяни стягують техніку на Запорізьку АЕС і здійснюють обстріли. На ЗАЕС перебуває до пів тисячі росіян. Вони фізично контролюють периметр станції.
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