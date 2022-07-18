Окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС

Російські солдати 17 липня викрали Ігоря Квашніна, начальника служби охорони навколишнього середовища тимчасово захопленої Запорізької атомної станції в Енергодарі.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Окупанти продовжують дестабілізувати ситуацію на ЗАЕС і вдаються до нових методів терору. Вони почали викрадати персонал з ключових керівних позицій ЗАЕС.

"Загарбники захопили і вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігоря Квашніна. На даний момент його місце знаходження неможливо встановити", - йдеться у повідомленні.

"Енергоатом" наголосив, що служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто відсутність забруднення будь якими речовинами, включаючи радіоактивні.

Нагадаємо, росіяни стягують техніку на Запорізьку АЕС і здійснюють обстріли. На ЗАЕС перебуває до пів тисячі росіян. Вони фізично контролюють периметр станції.

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