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Окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС

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Окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС

Фото: npp.zp.ua

Російські загарбники почали викрадати персонал серед ключових керівних атомної станції.

Російські солдати 17 липня викрали Ігоря Квашніна, начальника служби охорони навколишнього середовища тимчасово захопленої Запорізької атомної станції в Енергодарі.  

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом". 

Окупанти продовжують дестабілізувати ситуацію на ЗАЕС і вдаються до нових методів терору. Вони почали викрадати персонал з ключових керівних позицій ЗАЕС.

"Загарбники захопили і вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігоря Квашніна. На даний момент його місце знаходження неможливо встановити", - йдеться у повідомленні.

"Енергоатом" наголосив, що служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто відсутність забруднення будь якими речовинами, включаючи радіоактивні.

Нагадаємо, росіяни стягують техніку на Запорізьку АЕС і здійснюють обстріли. На ЗАЕС перебуває до пів тисячі росіян. Вони фізично контролюють периметр станції. 

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