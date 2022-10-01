Окупанти викрали подружжя під Херсоном, яке відмовилось голосувати на "референдумі"

У Каховці Херсонськох області російські військові 25 вересня викрали подружжя – Владислава та Ганну Сибірських, які відмовились голосувати на псевдореферендумі.

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада у Facebook.

"25 вересня, за відмову проголосувати, зі свого будинку озброєними військовими РФ в присутності жінок, які носили урни для голосування та списки, було забрано подружжя каховчан Сибірського Владислава Олександровича (1992 р. н.) та Сибірську Ганну Геннадіївну (1990 р. н.)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти захопили в полон трьох волонтерів у Херсоні.

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