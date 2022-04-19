Окупанти викрали рятувальника та двох правоохоронців у Запорізькій області - ОВА

Окупанти викрали рятувальника та двох правоохоронців у Запорізькій області - ОВА

Також відомо про катування полоненого українського військового.

В Токмаку, Бердянську та Мелітополі Запорізької області російські окупанти викрали рятувальника та двох правоохоронців.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

"Жителька міста Токмак повідомила про те, що вночі російські військові проникли до її будинку та викрали чоловіка — співробітника поліції. Його вивезли в невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Окупанти на блокпосту незаконно затримали та вивезли в невідомому напрямку інспектора групи реагування Бердянського РВП, старшого лейтенанта поліції. А у місті Мелітополь за адресою проживання окупанти викрали співробітника ДСНС та вивезли у невідомому напрямку.

Також відомо про катування полоненого українського військового.

"До Мелітопольської багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. Хлопця катували і знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени. Лікарям довелося оперувати бійця під дулами автоматів", - зазначив речник ОВА.

За його інформацією, після операції конвой російських військових одразу відвіз українського полоненого у невідомому напрямку.

Іван Арєф’єв також повідомив, що окупанти готують провокації на Великдень. За попередньою інформацією, вони планують обстріляти храми Запорізької області.

Нагадаємо, окупанти викрали 16-річного сина голови Запорізької райдержадміністрації.

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