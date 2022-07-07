Окупанти викрали з музеїв Маріуполя оригінали картин Куїнджі та Айвазовського - міськрада

Російські окупанти викрали з музеїв Маріуполя оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, а також унікальні ікони.

Про це у Telegram-каналі повідомляє Маріупольська міська рада.

"Розбомблені та пусті музеї Маріуполя: російські окупанти вивезли з міста усі цінні експонати. Так само грабували нацисти у Другій світовій війні",- сказано в повідомленні.

Зазначається, що краєзнавчий та художній музеї залишилися без колекцій, які є культурним спадком міста та регіону, а самі установи знищили.

"Російські варвари вкрали оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, унікальні ікони та історичні експонати",- наголосили у міськраді.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 134-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: