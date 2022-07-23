Окупанти викрали заступника голови Пенсійного фонду Херсонщини, його родина – в заручниках

Російські загарбники продовжують викрадати людей на тимчасово окупованих територіях з метою шантажу та вимагання грошей.
На Херсонщині окупанти викрали заступника керівника Головного управління Пенсійного фонду області Сергія Барчука та взяли в заручники його родину.
Про це повідомила його сестра Надія Дегтяренко у Facebook.
"Моя сім'я в заручниках. Мій брат Сергій Барчук, перебуваючи на посаді заступника керівника Пенсійного фонду Херсонщини, з початку окупації, рятуючи цінну приватну інформацію наших громадян, на прохання керівництва сховав у своїй оселі комп’ютери, що є власністю Пенсійного фонду України", - йдеться у повідомленні.
За словами жінки, коли Сергій Барчук потрапив у полон до загарбників, то перевезти ці комп’ютери у нове, більш безпечне місце взялись її батько Барчук Олексій, дядько Барчук Артем (батько Сергія), тітка Лідія Подозерьска та друг сім’ї Олег Самотой.
Вже на новому місці взяли в заручники і їх. Приватну автівку її батька російські окупанти також вкрали.
"Вже другий день моїх близьких тримають у нелюдських умовах без їжі та води. Спілкування з ними заборонено. На всі питання одна відповідь – погрози зброєю. На жаль, все, що я можу зробити – це надати розголосу цим жахам", - зазначила жінка.
Нагадаємо, окупанти викрали ще двох працівників Запорізької АЕС.
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