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Окупанти вимагали від евакуйованих "підтвердити, що Каховську ГЕС підірвали ЗСУ"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти вимагали від евакуйованих "підтвердити, що Каховську ГЕС підірвали ЗСУ"

Окупанти вимагали від евакуйованих підтвердити, що Каховську ГЕС підірвали ЗСУ. Фото: скриншот.

До українців прийшли представники ФСБ.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники вимагали у "евакуйованих" від затоплення людей підписати "документ", в якому йдеться, що "Каховську ГЕС підірвали ЗСУ".  

Про це повідомив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

"Самовидці повідомляють, що до "евакуйованих" від затоплення до Залізного Порту прийшли ефесбівці і від усіх утримуваних вимагали підписати папірець, в якому написано що Каховську ГЕС підірвали ЗСУ", - розповів він.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, чому ЗСУ не зможуть наступати через Каховське водосховище.

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Дата публікації
Перегляди
466
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