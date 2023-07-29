Окупанти вимагали від евакуйованих "підтвердити, що Каховську ГЕС підірвали ЗСУ"

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники вимагали у "евакуйованих" від затоплення людей підписати "документ", в якому йдеться, що "Каховську ГЕС підірвали ЗСУ".

Про це повідомив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

"Самовидці повідомляють, що до "евакуйованих" від затоплення до Залізного Порту прийшли ефесбівці і від усіх утримуваних вимагали підписати папірець, в якому написано що Каховську ГЕС підірвали ЗСУ", - розповів він.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, чому ЗСУ не зможуть наступати через Каховське водосховище.

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