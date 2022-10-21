Окупанти винесли урок з провалу на Харківщині і готуються відступати з-під Херсона - ISW

Російські війська в очікуванні майбутнього наступу ЗСУ починають евакуйовувати обладнання та техніку із західного берега Дніпра. Ймовірно, окупанти також готують операцію під щодо руйнування греблі Каховської ГЕС, у якій планують звинуватити Україну.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти наводять повідомлення херсонських Telegram-каналів про розграбування та вивезення майна та техніки з міської пожежної станції. Крм того, вони посилаються на супутникові знімки, на яких видно вантажні пороми, що перевозять значні обсяги техніки та інших вантажів з правого берега Дніпра на лівий. Назад вони повертаються порожніми.

"Схоже, російська армія винесла урок із панічного відступу під Харковом, внаслідок якого чимала кількість бойової техніки, зброї та боєприпасів була залишена українцям", - наголошують в ISW.

Аналітики кажуть, що з військової точки зору, розумніше було б вивести людей і техніку, "щоб уникнути нового руйнівного розгрому".

"Такий розгром у Херсоні міг затиснути російські сили та техніку на західному березі Дніпра", - констатують в Інституті вивчення війни.

Ситуація на Херсонщині

ЗСУ від початку жовтня звільнили понад 50 населених пунктів Херсонщини. В Херсонській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ біля Берислава.

Російсько-окупаційна "влада" Херсонщини 18 жовтня оголосила про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра. Мовляв, через небезпеку затоплення. Адже українські сили "готують" теракт на Каховській ГЕС, заявив гауляйтер Володимир Сальдо.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що українська армія може вибити російських окупантів з Херсона протягом наступних кількох тижнів.

Своєю чергою, радник Офісу президента Олексій Арестович переконаний: росіяни вирішили залишити Херсон, щоб врятувати останню боєздатну піхоту та задіяти її для захоплення Донецької області.

Читайте також: