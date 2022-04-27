Окупанти випробовують на українцях зброю, яка перебуває в стадії розробки - Міноборони

Окупанти випробовують на українцях зброю, яка перебуває в стадії розробки - Міноборони

Російські військові активно застосовують заборонене озброєння проти громадян України. За час повномасштабної війни в нашій країні вже було зафіксовано використання загарбниками декількох різновидів такої зброї.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Водночас вона зазначила, що це впізнаваний почерк країни-агресорки. Аналогічно Росія робила і в інших куточках світу, ведучи бойові дії. За словами Маляр, в Україні російські окупанти використовують дуже велику кількість забороненого озброєння, випробовуючи його на українських жителях.

"Росіяни випробовують на українцях зброю, яка перебуває в стадії розробки. Або ж вже завершена, але ще не пройшла перевірок", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що Україна фіксує кожен злочин ворога та сповіщає про них міжнародній спільноті, чекаючи належної реакції на звірства РФ.

"Ми готові чекати певний час, розуміючи, що міжнародні процедури надзвичайно тривалі. Утім, ключове, що ми можемо зробити в цій ситуації - це вигнати ворога з нашої землі", - резюмувала Маляр.

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