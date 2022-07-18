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Окупанти випускають людей за гроші, але є велика небезпека: ОК "Південь" про ситуацію на захоплених територіях

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Окупанти випускають людей за гроші, але є велика небезпека: ОК "Південь" про ситуацію на захоплених територіях

Фото: Associated Press

Навіть узявши гроші, росіяни можуть направити людей на заміновані ділянки місцевості.

Окупанти не йдуть на взаємодію, не відкривають офіційно ані зелених, ані гуманітарних коридорів на південних захоплених територіях.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк на телеканалі "FreeДом".

"Однак ми маємо інформацію від місцевих жителів, що є елементи корупційної складової. Росіяни можуть йти на угоду із совістю та з тими, хто їм щось пропонує, і випускають людей через інші коридори, але довіряти окупантам не варто, бо навіть узявши гроші, вони можуть направити людей на заміновані ділянки місцевості", - додала вона.

На Херсонському напрямку ворог зараз здійснює оборонні дії.

Зазначимо, що ЗС РФ у різний спосіб хочуть приховати великі втрати. В Херсоні тіла вбитих окупантів спалюють та хочуть видати це за результат артобстрілів. Деякі окупанти змушені дезертирувати. Вони тікають із Херсонської області до Криму через Арабатську Стрілку.

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