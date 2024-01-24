Окупанти випустили 524 снаряди по Херсонщині: є загиблі і поранені

Ворог поцілив у житлові квартали, дошкільний навчальний заклад і по території заводу.

Російські війська протягом 23 січня 101 раз обстріляли Херсонську область, внаслідок чого зазнали поранень і загинули люди.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі 24 січня.

За минулу добу окупанти здійснили по Херсонщині 101 обстріл, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, БпЛА та авіації.

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Сам Херсон загарбники обстріляли, випустивши 26 снарядів.

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад і по території заводу у Бериславі.

Внаслідок російської агресії загинули четверо людей, ще шестеро зазнали поранень.

До слова, ввечері 23 січня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed.

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