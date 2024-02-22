Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти випустили безпілотники та ракету по Україні: де лунали вибухи

Окупанти випустили безпілотники та ракету по Україні: де лунали вибухи

В Україні могли збити новий “Шахед” / Фото: ТСН.ua

ППО збила вісім ударних дронів.

У ніч проти 22 лютого 2024 року окупанти знову влаштували атаку по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили України.

"Противник атакував десятьма ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря. Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей", - йдеться у повідомленні.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про повітряні тривоги через балістику: чому загроза тепер не лише від "Кинджалів" і чим небезпечні ракети KN-23.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація