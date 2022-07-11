Окупанти випустили чотири ракети по Одещині: одна влучила у будівлю

Сьогодні, 11 липня, окупанти знову завдали ракетного удару по Одеській області.
Загарбники випустили чотири ракети з літаків.
Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
За його даними, одна ракета влучила у будівлю. Інформація щодо травмованих та руйнувань наразі уточнюється.
Нагадаємо, в ніч проти 1 липня російські війська з авіації завдали ракетних ударів по багатоповерхівці та базах відпочинку в Одеській області. Внаслідок атак загинула 21 людина, ще 39 зазнали поранень.
Зруйновано дев’ятиповерхівку, дві бази відпочинку, пошкоджено багато розташованих поблизу приватних будинків.
Зауважимо, як пояснили в МВС України, російські війська такими ракетними обстрілами по житлових будинках відповідають на успіхи ЗСУ.
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