Окупанти випустили чотири ракети по Одещині: одна влучила у будівлю

Сьогодні, 11 липня, окупанти знову завдали ракетного удару по Одеській області.

Загарбники випустили чотири ракети з літаків.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Також читайте Росія "анонсувала" нові удари по Одесі

За його даними, одна ракета влучила у будівлю. Інформація щодо травмованих та руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, в ніч проти 1 липня російські війська з авіації завдали ракетних ударів по багатоповерхівці та базах відпочинку в Одеській області. Внаслідок атак загинула 21 людина, ще 39 зазнали поранень.

Зруйновано дев’ятиповерхівку, дві бази відпочинку, пошкоджено багато розташованих поблизу приватних будинків.

Зауважимо, як пояснили в МВС України, російські війська такими ракетними обстрілами по житлових будинках відповідають на успіхи ЗСУ.

Окупанти нещадно гатять по Красногорівці - знімальна група ТСН потрапила під обстріл

Читайте також: