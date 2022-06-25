Окупанти випустили по Десні 20 ракет: в ОК "Північ" повідомили подробиці масового обстрілу

Російські окупанти вранці 25 червня випустили 20 ракет по селищу Десна у Чернігівській області.

Ракети були запущені з території Білорусі.

Про це повідомляє ОК "Північ".

"Сьогодні, 25 червня, близько 05 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території Республіки Білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними, втрат немає, подробиці уточнюються та будуть повідомлені згодом.

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Варто зазначити, що це вже друга атака на Десну, де працює військовий навчальний центр ЗСУ. Першу ракетну атаку селища Росія здійснила 17 травня. Тоді жертвами обстрілу стали 87 жителів Десни Чернігівської області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 122-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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