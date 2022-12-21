Окупанти випустили по Дніпропетровщині 70 снарядів: які наслідки атаки РФ (фото)

Російські окупанти вночі 21 грудня обстрілювали з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. У результаті атак РФ пошкоджено будинки людей та лінії електропередач.

Про це розповів голова ОВА Валентин Резніченко.

Обстріляли росіяни три громади - Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів РФ.

У Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач.

У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті. Рятувальники вогонь уже приборкали.

У Мирівській громаді наслідки удару ще з’ясовуються. На щастя, усюди минулося без жертв.

"В інших районах ніч була тихою - без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

Слід зауважити, що Дніпропетровську область, зокрема, Нікопольський район окупанти обстрілюють регулярно. Так, минулої ночі окупанти скерували туди щонайменше 20 снарядів.

А вночі, 19 грудня, РФ атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Градами". В усіх громадах, які атакували окупанти, багато руйнувань.

Ще раніше росіяни з території навколо ЗАЕС обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Терористи вбили одного чоловіка та ще трьох поранили.

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