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Окупанти випустили по Дніпропетровщині 70 снарядів: які наслідки атаки РФ (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Росіяни вкотре обстріляли Нікопольщину.

Російські окупанти вночі 21 грудня обстрілювали з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. У результаті атак РФ пошкоджено будинки людей та лінії електропередач.

Про це розповів голова ОВА Валентин Резніченко.

Обстріляли росіяни три громади - Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів РФ.

У Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач.

У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті. Рятувальники вогонь уже приборкали.

У Мирівській громаді наслідки удару ще з’ясовуються. На щастя, усюди минулося без жертв.

"В інших районах ніч була тихою - без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко. 

Слід зауважити, що Дніпропетровську область, зокрема, Нікопольський район окупанти обстрілюють регулярно. Так, минулої ночі окупанти скерували туди щонайменше 20 снарядів. 

А вночі, 19 грудня, РФ атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Градами". В усіх громадах, які атакували окупанти, багато руйнувань.

Ще раніше росіяни з території навколо ЗАЕС обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Терористи вбили одного чоловіка та ще трьох поранили.

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Дата публікації
Перегляди
819
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