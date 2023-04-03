Окупанти випустили по Херсонщині 131 снаряд, на Донеччині загинули 6 людей: ситуація у регіонах на ранок 3 квітня

Ніч проти 3 квітня у більшості областей України минула відносно спокійно.

Обласні військові адміністрації оприлюднили ситуацію у регіонах станом на 9:00 ранку 3 квітня.

Чернігівщина

Доба минула без обстрілів. У Новгород-Сіверському районі на міні підірвались два цивільніих авто, чотири людини загинули.

Сумщина

Зранку росіяни обстстрілювали з мінометів Миропільську та Білопільську громади. Попередньо, – без наслідків.

Вчора, 2 квітня, протягом дня росіяни здійснили обстріли території Білопільської, Краснопільської, Юнаківської, Хотинської громад.

Юнаківська громада – росіяни били по території з міномету – 20 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення агропідприємства: будівлю ферми, холодильне обладнання та лінію електромережі.

Хотинська громада – внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків.

Запорізька область

Протягом минулої доби ворог здійснив 81 обстріл цивільної інфраструктури 16 населених пунктів: Гуляйполе, Новоандріївка, Чарівне, Залізничне, Червоне, Малі Щербаки, Оріхів, Новоданилівка, Білогір'я, Ольгівське, Затишшя, Мала Токмачка, Щербаки, Малинівка, Червона Криниця, Кам'янське. Надійшло 14 повідомлень про руйнування. Інформація про постраждалих уточнюється.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник обстріляв Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка і Крохмальне.

Вчора окупанти обстріляли м. Куп'янськ. Зафіксовані прильоти на території "Цукрозаводу". Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 65 років.

Також ворог обстріляв з РСЗВ с. Богуславка Ізюмського району, пошкоджено житловий будинок.

Вчора вдень у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району ворожими обстрілами було пошкоджено будівлю магазину.

Луганщина

Населені пункти вздовж лінії фронту загарбники знов піддали масованому артилерійському обстрілу. Відкривали вогонь, зокрема, по Новоселівському, Невському, Білогорівці. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Минулої доби ворог застосовував ЗРК "С-300", здійснив авіаудар, стріляв з РСЗВ "Ураган", "Град", артилерії. Обстріляні:с елище Велика Новосілка, Костянтинівка, Авдіївка, Курахове, с. Орлівка, с. Північне.

Пошкоджено 38 житлових будинків (з них 20 – багатоквартирних), будівля податкової інспекції, газопровід, дитячий садок, 3 автомобіля, цех ПрАТ "АКХЗ", вимикач електричної мережи, ЛЕП. За добу по області – 6 загиблих, 15 поранених.

Миколаївщина

Сьогодні зранку ворог здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без жертв та руйнувань.

Херсонщина

За минулу добу ворог обстріляв область 20 разів, у тому числі – Херсон. По області ворог випустив 131 снаряд із різних видів озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

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