Окупанти випустили по Миколаєву 12 ракет, там залишаються 200 тисяч місцевих разом із дітьми

Двоє загиблих та аж 24 поранених - наслідки потужного обстрілу Миколаєва напередодні.

У Миколаєві Інгульській міст близько третьої години дня потрапив під ворожий обстріл. Загалом до південного міста, яке тримає оборону від початку повномасштабного вторгнення, долетіло 12 ракет. Більшість - по навчальних закладах та звичайних житлових будинках, йдеться в ТСН.

Повалені електроопори, розбиті бетонні плити, розбиті паркани та зруйновані хати. Тривога ще не закінчилась, а рятувальники одразу розбирали завали. Легшим пораненим допомогу надавали волонтери "Червоного хреста", важчих - забрали медики швидкої.

Миколаївці вимушені пересиджуватив укриттях, місцевих досі понад двісті тисяч, в небезпеці залишаються діти.

Одна з ракет прилетіла в парк, вона дивом нікого не вбила. Надвечір палала Кінбурнська коса.

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