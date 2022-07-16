Окупанти випустили по Нікополю понад 50 ракет: рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих

У Нікополі на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через обстріл армії РФ.

Одна поранена жінка наразі у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Російська армія вранці, 16 липня, вдарила по Нікополю з "Градів", по житлових кварталах випустили 53 ракети, повідомив посадовець.

"Росія відкрила для себе портал до пекла. І зворотнього шляху у неї вже немає", – написав він.

Нагадаємо, ввечері 15 липня під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли пожежі. Росія влучила ракетами по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд із ним, попередньо, загинуло 3 людей, ще 16 поранені.

Військові РФ випустили по Дніпру ракети Х-101. Зазначається, що ракета Х-101 – одна з найтехнологічніших на озброєнні країни-терористки. Її бойова частина має понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить 5500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 км/год.

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