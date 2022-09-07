Окупанти випустили по Україні понад 8 ракет: у Генштабі розповіли про російські обстріли

Російські окупанти за добу завдали 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по території України.

Загарбники намагаються повністю захопити Донецьку область та зберегти контроль над окупованою частиною України.

Про це 7 вересня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ", - йдеться у повідомленні.

Протягом поточної доби ворог завдав понад 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по об’єктах на території України.

"Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Богоявленка, Костянтинівка, Дорожнянка, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця", - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, Залужний спрогнозував тривалість бойових дій в Україні.

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