Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти випустили ракети по Харківській області: в ОВА показали фото наслідків атак

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1078
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова
© Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова
© Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова
© Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Росіяни вдарили по населених пунктах ракетами С-300.

Російські окупанти обстрілюють Куп'янськ та розташовані поруч з лінією зіткнення населені пункти Харківщини

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, рано-вранці 8 грудня війська РФ вдарили ракетами по Куп'янську. Випустили окупанти ракети С-300, одна з них влучила в землю під фундаментом адмінприміщення.

У результаті цієї атаки зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо – без постраждалих. 

Крім того, 7 грудня росіяни обстріляли Куп'янськ, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Без жертв та постраждалих.

Також путінські війська вдарили ракетами С-300 в районі смт Печеніги Чугуївського району. Після чого у полях виникли пожежі.

"Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні дії, наслідки були б значно більші. Наші військові тримають свої позиції та ведуть запеклі бої з окупантами", - написав посадовець.

Синєгубов додав, що в області триває розмінування територій. За минулу добу вилучено та знешкоджено 129 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вночі 8 грудня окупаційні війська РФ також завдали удару по транспортній базі у Миколаєві.  У результаті атаки росіян горіли автобуси.

Як повідомлялося, в Харківській області батько і син, які воюють в лавах Держприкордонслужби, дозволили ЗСУ знищити їхній будинок. Там розміщався штаб окупантів. На запитання, чи не шкодують про втрачену домівку, прикордонники відповідають: "Ні!". Говорять, що після Перемоги вони збудують ще кращий будинок і в ньому не буде ноги окупантів. 

Читайте також:

Прогнози подій на фронті від Михайла Самуся

Прогнози подій на фронті від Михайла Самуся

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1078
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація