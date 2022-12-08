Окупанти випустили ракети по Харківській області: в ОВА показали фото наслідків атак

Росіяни вдарили по населених пунктах ракетами С-300.
Російські окупанти обстрілюють Куп'янськ та розташовані поруч з лінією зіткнення населені пункти Харківщини.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його даними, рано-вранці 8 грудня війська РФ вдарили ракетами по Куп'янську. Випустили окупанти ракети С-300, одна з них влучила в землю під фундаментом адмінприміщення.
У результаті цієї атаки зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо – без постраждалих.
Крім того, 7 грудня росіяни обстріляли Куп'янськ, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Без жертв та постраждалих.
Також путінські війська вдарили ракетами С-300 в районі смт Печеніги Чугуївського району. Після чого у полях виникли пожежі.
"Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні дії, наслідки були б значно більші. Наші військові тримають свої позиції та ведуть запеклі бої з окупантами", - написав посадовець.
Синєгубов додав, що в області триває розмінування територій. За минулу добу вилучено та знешкоджено 129 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, вночі 8 грудня окупаційні війська РФ також завдали удару по транспортній базі у Миколаєві. У результаті атаки росіян горіли автобуси.
Як повідомлялося, в Харківській області батько і син, які воюють в лавах Держприкордонслужби, дозволили ЗСУ знищити їхній будинок. Там розміщався штаб окупантів. На запитання, чи не шкодують про втрачену домівку, прикордонники відповідають: "Ні!". Говорять, що після Перемоги вони збудують ще кращий будинок і в ньому не буде ноги окупантів.
Читайте також:
- У Харкові всіх двірників одягнули в Gucci - Терехов
- Полюють на російських "Алігаторів": як нацгвардійці на Харківщині знищують ворожі гелікоптери
- Правда про Бахмут, втрати окупантів і порятунок дитини: відверте інтерв'ю військового хірурга "Данте" (фото і відео)