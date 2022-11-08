Окупанти випустили ракети з Су-25 по своїх позиціях на Донбасі

Російські окупаційні війська випустили ракети з літака Су-25 по своїм же позиціях на Донецькому напрямку.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Зазначається, що війська ворога зазнають величезних втрат у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара. Саме ці напрямки є епіцентром російської війни, там тривають найжорстокіші та найкривавіші бої.

Череватий заявив, що росіяни застосовують усі види зброї, які вони мають. Насамперед – артилерію, РСЗВ та авіацію.

"Зокрема, на Донецькому напрямку за цю добу було застосовано 12 разів авіацію. Щоправда, одного разу вони застосували Су-25 – випустили по своїм позиціями ракети", – повідомив він.

Втрати окупантів

Станом на 8 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 77 170 осіб.

Речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров розповів, що на півдні ЗСУ за день завдали по ворогу близько 100 вогневих ударів.

На Луганщині 9-му полку ЗС РФ добряче дісталося від ЗСУ – понад 20 росіян здалися в полон.