Окупанти випустили рекордну кількість снарядів по Херсонщині: є жертви

Обстріли регіону не припиняються ні вдень, ні вночі.
Упродовж минулої доби російські війська з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків та дронів 119 разів обстріляли Херсонську область.
Про це в Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
Всього по деокупованій території Херсонщини випустили 664 снаряди, по Херсону — 30. Військові РФ били по житлових кварталах, влучили в об'єкт критичної інфраструктури та церкву у Херсонському районі.
"Внаслідок російської збройної агресії загинула одна людина, ще троє, зокрема одна дитина, — поранені", - написав Прокудін.
Нагадаємо, окупаційна армія Росії вдень 17 січня обстріляла Берислав на Херсонщині – внаслідок атаки троє постраждалих.
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