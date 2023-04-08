Окупанти вирили довжелезний окоп на десятки кілометрів на Запоріжжі: супутникові фото

Крайні точки окопу на заході розміщені за 9 км від захопленого Мелітополя.

Російські війська створили лінію оборони на захопленій частині Запорізької області завдовжки в 70 км.

Ворожу траншею на супутникових знімках Sentinel-2 виявив Центр журналістських розслідувань.

В ЦЖР уточнили, що крайні точки цього укріпрайону російських загарбників на заході розташовані на околицях селища Семенівка. Відстань від селища до Мелітополя, який окупаційна "влада" визнала своєю "столицею", становить приблизно 9 км.

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А на сході крайня точка фортифікаційних споруд ворога розміщена у полі за межами селища Маринівка Приморського району.

Згідно з результатами аналізу супутникових даних, зведення ворожої лінії оборони стартувало на початку вересня 2022 року. І вже станом на 18 жовтня довжелезний окоп був готовий, адже рити його росіяни розпочали одночасно з двох напрямків.

Безперервна довжина траншеї становить 70 км. Це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід (205 км). Окрім того, як порівняли журналісти, це приблизно дорівнює відстані від Херсона до Миколаєва або від Відня до Братислави.

Фото з супутника Sentinel-2

Фото з супутника Sentinel-2

Фото з супутника Sentinel-2

Фото з супутника Sentinel-2

Фото з супутника Sentinel-2

Фото з супутника Sentinel-2

Нагадаємо, у Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни на захопленій території Запорізької області без пояснення причин вивозять людей до катівень.

За інформацією "Енергоатому", окупанти будують додатковий паркан навколо захопленої Запорізької АЕС, "начебто готуючи її до оборони".

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