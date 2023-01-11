Окупанти вирішили, що це поляки: як українські мінометники нищать ворога старенькими американськими М101

Із перехоплення розвідки наші хлопці дізналися, що загарбники чомусь сприйняли їх за поляків.

У росіян під Кремінною розпочалася паніка через "жорстких польських мінометників". Саме так окупанти назвали вправних українських гармашів 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Із перехоплення розвідки наші хлопці дізналися, що загарбники чомусь сприйняли їх за поляків.

"Приїхали польські жорсткі мінометники. Криють нас і криють", – скиглили окупанти.

Мінометники 66-ї бригади знищують ворога легкими 105-мм гаубицями М101. Це доволі стара американська гармата, яка виготовлялася у 1941—1953 роках. Проте у вправних руках українських захичсників М101 стала дуже небезпечною для ворогів.

Про передавання цих гармат Україні стало відомо у вересні 2022 року.

Нагадаємо, що окупантам постійно "привиджуються" іноземні найманці на фронті. У листопаді голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявляв, що Польща нібито готується до захоплення областей України.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин пояснив, що російська пропаганда вибудувана на брехні. Кремль хоче зобразити Польщу розпалювачем війни, вважають у польській спецслужбі.

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