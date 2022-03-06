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Окупанти вивели з ладу 34 лікарні на території України, деякі із них повністю зруйновані

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Окупанти вивели з ладу 34 лікарні на території України, деякі із них повністю зруйновані

Запорізька ОДА

Це порушення Женевської конвенції.

Чергове порушення Женевської конвенції від росіян. Внаслідок дій російських терористів в Україні пошкоджено 34 лікарні, деякі з них вже не зможуть функціонувати.

Про це зазначив в ефірі Єдиних новин міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що пошкодження різні, але є кілька закладів, які зруйновані вщент.

"ВООЗ вже розмістила на своєму сайті інформацію про це, описавши 6 порушень Женевської конвенції, в якій зафіксовані атаки на лікарні. Ця інформація буде передана до міжнародних судів", - додав Ляшко.

Віктор Ляшко розповів про обстріляні медичні заклади

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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