Окупанти вивели з ладу 34 лікарні на території України, деякі із них повністю зруйновані

Окупанти вивели з ладу 34 лікарні на території України, деякі із них повністю зруйновані

Це порушення Женевської конвенції.

Чергове порушення Женевської конвенції від росіян. Внаслідок дій російських терористів в Україні пошкоджено 34 лікарні, деякі з них вже не зможуть функціонувати.

Про це зазначив в ефірі Єдиних новин міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що пошкодження різні, але є кілька закладів, які зруйновані вщент.

"ВООЗ вже розмістила на своєму сайті інформацію про це, описавши 6 порушень Женевської конвенції, в якій зафіксовані атаки на лікарні. Ця інформація буде передана до міжнародних судів", - додав Ляшко.