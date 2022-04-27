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Окупанти вивезли з Херсона в невідомому напрямку 58 дітей-сиріт: ексдитячий омбудсмен звинуватив Денісову

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Окупанти вивезли з Херсона в невідомому напрямку 58 дітей-сиріт: ексдитячий омбудсмен звинуватив Денісову

Getty Images

Колишній уповноважений з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що російські військові в Херсоні викрали 58 дітей-сиріт, які переховувалися у підвалі однієї з церков. Колишній дитячий омбудсмен припустив, що окупанти могли дізнатися про місце перебування дітей з допису уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Кулеба відзначив, що дітей-сиріт окупанти вивезли в невідомому напрямку. 

Про це він написав у Мережі 28 квітня.

"Інформую Вас, пані Людмило, що одразу після публікації Вашого посту всі церкви в цьому місті почали обшукувати ФСБ та окупаційна влада. До моменту публікації Вашого посту про те, що в підвалі церкви знаходяться діти, – вони не знали", – стверджує у повідомленні Кулеба.

"Поки ситуація в Херсоні ще не була такою критичною, місцева влада не дала дозволу на виїзд цього будинку дитини. Але до моменту публікації Вашого посту шанс врятувати дітей та вивезти на території, підконтрольні Україні, був", – додав він.

Нагадаємо, напередодні Денісова повідомила, що у Херсоні 58 вихованців будинку дитини понад місяць ховаються у підвалі місцевої церкви. Серед них були, зокрема діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування. Омбудсменка закликала організувати евакуацію.

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